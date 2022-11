I pazienti non vogliono il medico africano, lui lascia il paese dopo gli insulti social. Il sindaco: «Non siamo razzisti»

di Redazione web

Il medico di Fagnano Olona, ma originario del Camerun, Enock Rodrigue Emvolo, prima aveva deciso di andar via dal paese in provincia di Varese, che non lo voleva perché di colore. Poi l'intervento del sindaco, Marco Baroffio lo ha convinto a restare in quella comunità, nonostante il comportamento razzista di alcuni cittadini. Poi la scelta definitiva di andare via.

Ragazzo disabile di 16 anni trovato morto nel suo letto: con lui c'era la badante, giallo sulle cause

Commenti negativi

Secondo alcuni pazienti lo studio del medico non era ben attrezzato, perché non c'era un computer ed era costretto a scrivere a mano le ricette, ma il malumore è andato oltre e sui social qualcuno ha scritto messaggi chiaramente razzisti, chiamandolo «senegalese» ed altri frasi vergognose.

Dottore prosegue gli studi

A confermare la notizia della rimessa dell'incarico del medico 48enne è stato il sindaco di Fagnano Olona, che martedì scorso aveva incontrato il dottor Emvolo per convincerlo a restare e pare che avesse accettato. Mercoledì sera, invece, la marcia indietro e la decisione di lasciare il paese per continuare la propria carriera di specializzando all'Università dell'Insubria di Varese.

Sindaco difende la comunità

«Ats ha comunicato che il dottore ha rinunciato a fare il medico di base per concentrarsi solo sugli studi di specializzazione in medicina d'urgenza. C'è sicuramente una grande delusione, ma escludo che la decisione sia motivata dall'amarezza per i commenti razzisti. Emvolo ha semplicemente cambiato idea, preferendo continuare il percorso accademico» ha detto il sindaco Baroffio, amareggiato per l'immagine del suo paese «che non corrisponde alla realtà» ha aggiunto il primo cittadino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 11:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA