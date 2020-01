Nonna Maria balla la mazurka a 104 anni, cade e si rompe il femore: operata, sta bene

Venerdì 10 Gennaio 2020, 19:03

Per i famigliari è, haed è una forza della natura.in casa con il nipote Lino, 51 anni,, sostituito con una protesi al San Giovanni Bosco di Torino. Un intervento di routine, se non fosse per l'età della paziente.Originaria di Mussomeli (Caltanisetta) ma residente nel capoluogo piemontese, la signora Maria, classe 1915, è stata operata dall'equipe ortopedica di Paolo Grognardi, direttore di Ortopedia e Traumatologia, in anestesia spinale. L'incidente, informa l'Asl di Torino, è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Il giornale online Torino Oggi , che ha riportato la notizia, ha anche pubblicato il video del ballo della signora Maria con il nipote.Nella notte l'allarme del figlio ottantenne per la caduta e il ricovero, in ambulanza, al San Giovanni Bosco. Considerate le buone condizioni, e valutati rischi e benefici, col consenso dei familiari e un'attenta valutazione anestesiologica, il giorno successivo l'ultracentenaria è stata operata con successo. Inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni con l'obiettivo di tornare a casa.