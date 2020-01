Fa il bagno con lo smartphone in carica: donna di 45 anni morta folgorata

WhatsApp, dal primo febbraio non funzionerà su altri smartphone: ecco quali

. E' successo a Dole in Francia: la donna è morta oggi dopo essere stata folgorata mentre faceva il bagno, lo riferisce France Bleu Besançon . Stava controllando il suo, che era in carica accanto alla vasca. A scoprire il corpo, il compagno e il figlio: era senza vita nel bagno dell'abitazione.Ad ucciderla una scarica improvvisa, partita proprio dal telefonino con cui stava giocando mentre si rilassava dopo una giornata di lavoro.La donna era in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. È stata trasportata all'ospedale universitario di Besançon . La madre è morta per la gravità delle ferite stamattina. Un'indagine è stata affidata alla stazione di polizia di Dole.