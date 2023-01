Messina Denaro, perquisito il covo: era in pieno centro. «Trovati abiti di lusso, profumi e arredamento ricercato»

Il covo del boss Matteo Messina Denaro è stato individuato e perquisito durante la scorsa notte. Il luogo in cui il superboss mafioso, identificato e catturato ieri alla clinica Maddalena di Palermo - dove era in cura da un anno per un tumore - era a Campobello di Mazara, nel trapanese, paese del suo favoreggiatore Giovanni Luppino, finito in manette ieri insieme a lui.

Messina Denaro, perquisito il covo

Il nascondiglio, secondo quanto si apprende, è nel centro abitato. Le ricerche sono state coordinate dal procuratore aggiunto Paolo Guido. La perquisizione è durata tutta la notte da parte del Ros e dalla Procura di Palermo guidata da Maurizio de Lucia. Alla perquisizione ha partecipato personalmente il procuratore aggiunto Paolo Guido che da anni indaga sull'ex latitante di Cosa nostra. L'edificio è stato setacciato palmo a palmo.



Nel covo del boss i Carabinieri del Ros hanno trovato molti abiti di lusso, firmati, diversi profumi, anche questi di lusso, e un arredamento definito «ricercato».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 08:35

