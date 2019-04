Schianto in Vespa, lutto nel calcio: morto il papà del giovane calciatore bianconero

Grave lutto per Mario #Noce e per il #CesenaFC.

E' prematuramente scomparso Giuseppe Noce, papà del giovane difensore bianconero.

A Mario e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il #CesenaFC pic.twitter.com/gbkPxXe9J0 — Cesena F.C. (@calciocesenafc) April 3, 2019

Ultimo aggiornamento: 11:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, per cause ancora da accertare, con la sua. È, squadra che milita in serie C. A dare la triste notizia il tweet della sua squadra: «Grave lutto per Mario #Noce e per il #CesenaFC. E' prematuramente scomparso Giuseppe Noce, papà del giovane difensore bianconero. A Mario e alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il #CesenaFC».L'impatto è avvenuto a, quartiere dove è cresciuto anche il figlio, ed stato molto violento. I due mezzi procedevano in senso di marcia opposto. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento delle ambulanze.