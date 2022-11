Malore fatale in casa a 30 anni: Mara si era sposata sabato scorso

Si era sposata sabato in Comune a Vallefoglia nelle Marche, è morta martedì dopo un malore all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Una tragedia immane quella che ha colpito Mara Angelini, segretaria alla Fisiolab di Cattolica, morta ad appena 30 anni. Comunità sotto choc, amici e parenti increduli, devastata la famiglia a partire dal marito Alessandro Baldelli, presidente del corpo bandistico "G. Santi" di Colbordolo.

Malore in casa

La giovane donna era stata ricoverata in ospedale 24 ore prima dopo essersi sentita male in casa. La ragazza, da quanto appreso, ha perso conoscenza forse a causa di un aneurisma. A nulla è valso il pronto intervento del 118 e il successivo ricovero in ospedale. Oggi il funerale alle 10.30 nella Chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio.

Fisolab, il messaggio per Mara



«Solitamente sono abituata a creare post - si legge nella pagina Facebook Fisolab Cattolica - per spiegare come prevenire e curare le patologie...

Ma oggi ,cara Mara, mi affidi l'ingrato compito di spiegare ai nostri pazienti che tu non ci sarai più.

E allora con gli occhi pieni di lacrime e il cuore distrutto dal dolore, provo a trovare le parole giuste per dire a tutti che, ogni volta che varcheranno la nostra porta non ti troveranno più lì seduta alla tua scrivania, sempre pronta ad

accoglierli con il sorriso, la simpatia e la disponibilità che ti contraddistinguevano.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Novembre 2022, 23:09

