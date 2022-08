Manuel Spagnolo, trovato morto il ragazzo di 21 anni scomparso a Salemi

Un ragazzo di 21 anni, Manuel Spagnolo, è stato trovato morto: era scomparso da quasi due giorni, da Salemi, paese in provincia di Trapani. Di Manuel non si avevano più notizie dalla notte fra il 10 e 11 agosto e la prefettura di Trapani ha attivato il piano per le persone scomparse. Il corpo privo di vita era nei pressi di un casolare abbandonato in contrada Gessi. Sul posto i carabinieri.

«Il ragazzo è vestito con un cappellino nero della Nike, maglietta Bianca adidas e un pantaloncino adidas nero e un paio di infradito»​, si leggeva in un appello su Facebook. Il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, aveva lanciato un appello sui suoi profili social affinché «chiunque sia in grado di fornire informazioni utili per il ritrovamento del giovane la comunichi ai carabinieri o al Comando di polizia municipale».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 23:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA