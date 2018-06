Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tre giorni fa ha salvato la vita ad una bambina di 9 anni e al suo fratellino di 6, che stavano per essere investiti da un treno in transito: Mariachiara, 24 anni, è finita sui giornali localia Manarola, in provincia di La Spezia. Ma lei, intervistata da La Nazione, minimizza: «Ho agito d’istinto», le sue parole, ma la sua prontezza è stata davvero decisiva.È successo: i due bambini, in stazione, «continuavano a sporgersi oltre la linea gialla incuranti del fatto che dagli altoparlanti avessero comunicato, anche in inglese, che stava arrivando il treno». Così la 24enne ha iniziato a urlare: il bambino l’ha sentita e si è spostato, la sorellina maggiore, 9 anni, no. Allora lei è scattata,e l’ha portata lontana dai binari: «Ho fatto tutto senza pensarci», ha spiegato.Il tuttodei fratellini, che erano in galleria: arrivati sul binario, si sono resi conto dell’accaduto e hanno ringraziato la ragazza, così come hanno fatto tutti i turisti presenti. Tanti, se si considera che la zona è celebre in tutto il mondo per le, con tantissimi visitatori in questo periodo con l’estate alle porte. Ma Mariachiara non è stata la sola ‘eroina’: ad aiutarla c’era un altro turista, che lei inizialmente ha aggredito perché pensava fosse il papà delle bimbe. «Mi era salito il sangue al cervello».