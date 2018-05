Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha sposato il suo eroe, l’uomo che l’aveva salvata da un ladro: la storia di, 43 e 46 anni, potrebbe essere tranquillamente la trama di un film romantico con un dolcissimo lieto fine. I due si sono sposati pochi giorni fa, ma ciò che ha più colpito della loro relazione - tanto da finire sulle pagine del Corriere della Sera - è il modo in cui si sono conosciuti.Era il 2009 quando Caterina era in giro a Firenze, in strada: un ladro le scippò la borsetta, scaraventandola a terra. In quel momento un uomo vide la scena, rincorse il malvivente e riuscì a fermarlo, per poi tornare dalla ragazza e soccorrerla. Quell’uomo era Gabriele ed era lì perché il tentato furto si consumò proprio davanti alla sua edicola. «Ho visto il bandito, l’ho rincorso e bloccato e consegnato ai carabinieri - racconta - Poi sono tornato indietro per capire come stava la ragazza». «Mi ha tenuto la mano, mi ha dato conforto, ha chiamato i soccorsi», ricorda lei.Caterina, uscita dall’ospedale, tornò in quell’edicola per ringraziare Gabriele: dopo essersi rivisti anche in tribunale, è scattata la scintilla, si sono innamorati e adesso sono marito e moglie. «Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che sarebbe successo», raccontano sorridenti. I due sposini si sono uniti in matrimonio a Carmignano, in provincia di Prato. E lo scippatore, che fine ha fatto? «Non ha fatto nemmeno un giorno di galera», dice Gabriele. In compenso, li ha spinti uno nelle braccia dell’altra.