Mamma 39enne si lancia dal terrazzo al terzo piano: salvata dai cavi per stendere i panni

Dopo l'incidente chiama l'ex compagno: «Sto bene», ma poi crolla a terra. Sara, mamma di 42 anni, muore 24 ore dopo​

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 20:12

si lancia dal terrazzo del terzo piano del terzo piano, ma per fortuna i cavi per stendere i panni ne frenano la caduta e la fanno atterrare nel balcone sottostante. Accade ad, protagonista una madre di famiglia 39enne afflitta da problemi psichici. Dopo la prima caduta e ferita al volto, era determinata a portare fino in fondo i suoi propositi. Ma nel frattempo sul posto erano giunti i carabinieri, chiamati dai vicini. I militari sono entrati nell'appartamento disabitato e parlando con la donna sono riusciti a convincerla a rinunciare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118: la donna è stata portata all'ospedale di Torrette.