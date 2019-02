Vento forte, danni nel Napoletano. Cartellone crolla su auto in sosta

Ultimo aggiornamento: 10:01

Raffiche di vento, danni e molte polemiche in alcuni comuni della provincia, dove i sindaci non hanno sottoscritto ordinanze di chiusura per gli istituti scolastici e le villette comunali. A Marano danni ingenti provocati dalla caduta di un cartellone pubblicitario, nella zona di via Che Guevara, abbattutosi su un'autovettura in sosta, e il crollo di diversi alberi nelle zone periferiche della città.Il Comune, poco fa, ha sottoscritto un'ordinanza per la chiusura del cimitero di via Vallesana. Impazza, intanto, la polemica sui social network: «La volta scorsa emanarono ordinanze di chiusura ed era bel tempo - scrivono alcuni utenti Facebook - Il vento è molto più pericoloso della pioggia, ma per oggi nessuna ordinanza di chiusura».