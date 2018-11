Del medico pediatra 40enne si erano perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone per prendere servizio : dalla notte di sabato le ricerche non si erano mai interrotte. Giuseppe lascia la moglie Floriana e due figli piccoli: sul posto proprio la moglie e i parenti che non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa. Il corpo di Liotta era in località Frattina al confine tra Roccamena e Monreale, a circa 10 chilometri da dove era stata trovata l'automobile del medico.Del medico pediatra 40enne si erano perse le tracce sabato sera: dalla notte di sabato le ricerche non si erano mai interrotte. Giuseppe lascia la moglie Floriana e due figli piccoli: sul posto proprio la moglie e i parenti che non si sono mai allontanati dal luogo della scomparsa.

Liotta era partito da Palermo verso le 18.30 e si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio alle 20. Superato l'obelisco di Ficuzza ha percorso un tratto della Statale, difficile da percorrere a causa del nubifragio che era in corso, e si è poi immesso, probabilmente per errore, sulla strada provinciale. L'auto è stata trovata un po' più a valle della provinciale dopo il ponticello Drago. La reazione della moglie, Floriana Di Marco, è straziante: tra le lacrime, la donna ha chiesto insieme ad altri familiari di vedere il suo corpo. «Ho bisogno di vedere mio marito. Ho già visto le scarpe e i vestiti. Lo voglio vedere. Sono un medico e so come può essere ridotto ma lo voglio vedere», le sue parole piene di commozione.