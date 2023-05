Maltempo in Emilia Romagna, l'appello di Laura Pausini: «Sono in ansia per la mia famiglia»

di Redazione web

Ieri il giorno del suo compleanno, oggi il giorno del dolore e della preoccupazione per la sua terra, l'Emilia Romagna. Laura Pausini, che ieri su Instagram ha postato le immagini di regali e felicità per il 49° compleanno, oggi posta un messaggio di timore, per la regione che le ha dato i natali e dove vivono i suoi genitori, gli amici di sempre.

Maltempo in Emilia Romagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. «Siamo isolati». Il video choc

Il dolore per la sua terra

«Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini». Pausini, com'è noto, è nata a Faenza e cresciuta a Solarolo, tra le zone più colpite dalle alluvioni di queste ore.

L’appello

«In questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forlì (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati).

