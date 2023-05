Maltempo in Emilia Romagna, la strada inghiottita dalla frana a Sarsina. «Siamo isolati». Il video choc

di Redazione web

Strade che si spaccano in due ed inghiottono tutto quello che c'è intorno. A Sarsina, in provincia di Cesena, una frana è stata ripresa dal vivo da alcuni testimoni mentre apre in due la strada, quando un albero ci cade dentro e gli spettatori dell'evento catastrofico gridano dalla paura.

Frana paurosa

In tutta l'area di Sarsina e dintorni le forti piogge stanno provocando frane, smottamenti. Nella frazione di Ranchio, si è staccata una parte di collina ed è stata inghiottita dalla strada. Il paese si trova in una situazione particolarmente difficile, senza acqua ed è isolato.

L'appello del sindaco

Il sindaco Enrico Cangini a Today fa sapere che: «la situazione è particolarmente drammatica.

Frana in diretta zona Sarsina Forlì, Cesena 😱 pic.twitter.com/5qWlIi5Lw2 — Sabrina F. (@itsmeback_) May 17, 2023

