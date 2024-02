"Momo" non va a scuola per giorni, poi il malore fatale in casa: morto a 14 anni. Il dolore dei compagni delle medie: «Era dolcissimo» Il ragazzo ha avuto una crisi respiratoria e poi un arresto cardiaco







di Redazione Web Erano giorni che "Momo" non si presentava a scuola. Giorni che i ragazzi della scuola media Cavalcaselle, a Legnago, hanno passato nell'angoscia. Fino alla tragica notizia: il 14enne, ha perso la vita a causa di un malore. «Si è sentito male a casa, ha avuto una crisi respiratoria, poi un arresto cardiaco e purtroppo, nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare», ha raccontato un amico della famiglia a L'Arena. Chi era "Momo" Mohamed Amin, di origine marocchina ma cresciuto in Italia, ha affrontato fin dalla nascita problemi di salute riuscendo comunque ad integrarsi perfettamente nella comunità scolastica, guadagnandosi l'affetto di compagni, insegnanti e personale. Il dirigente scolastico Lauro Molinaroli ha dato la comunicazione ufficiale con una circolare: «Abbiamo appreso che un nostro alunno è venuto purtroppo a mancare. L'intero Istituto comprensivo Legnago 2 si unisce al dolore della famiglia. Giovedì 8 febbraio (oggi ndr), alle 12, tutte le scuole dell'Istituto osserveranno un minuto di silenzio». Il ragazzo, il cui cuore si è fermato il primo febbraio all'ospedale di Borgo Trento, dove era stato trasferito d'urgenza, è stato ricordato con affetto e commozione in una cerimonia tenuta presso il centro islamico dell'associazione "Al Wifaq" di Legnago. La classe del 14enne ha organizzato una raccolta fondi per offrire un sostegno economico alla famiglia di Momo, la cui giovane vita è stata stroncata da un tragico destino. Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 13:08

