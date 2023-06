Malore improvviso in casa, Meri muore da sola: il suo cagnolino la veglia per oltre 6 giorni

di Redazione Web

Ha avuto un malore in casa e per almeno 6 giorni, nessuno si è accorto che era morta. Nessuno tranne il suo cagnolino, un meticcio di taglia media, che ha continuato a vegliarla e a starle vicino fino all'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Ma per loro non è stato semplice: il cane, infatti, continuava a fare la guardia alla sua padrona e, così, hanno dovuto richiedere l'intervento del personale del canile, per poter riuscire a entrare in casa.

Malore improvviso: Meri muore in casa e il cagnolino la veglia

Meri Di Piazza, aveva 67 anni, ed è stata trovata senza vita, con tutta probabilità a causa di un improvviso malore, nel bagno della sua abitazione.

A dare l'allarme è stata la vicina di casa che, non vedendola più e vedendo le finestre chiuse da giorni, ha ipotizzato che potessere essere successo qualcosa. Sul posto, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero Veneto, sono intervenuti i vigili del fuoco di Tolmezzo, che per entrare in casa hanno aperto la porta d’ingresso, chiusa dall’interno, gli operatori sanitari del 118, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della donna, e i carabinieri di Tolmezzo per ricostruire l’accaduto.

