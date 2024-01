Simula un malore e si fa portare a Foggia con l'ambulanza, poi si dilegua: «Avevo bisogno di un passaggio»

di Alessia Di Fiore

Un'ambulanza usata come un taxi, chiamata per arrivare a Foggia e poi dileguarsi. Ha dell'incredibile la storia che arriva dalla Puglia, dove una donna di Carapelle ha simulato un malore per ottenere (gratuitamente) un passaggio. Rintracciata dopo poco, ora è accusata di interruzione di pubblico servizio.

La storia

Aveva bisogno di un passaggio, così ha finto un malore per farsi trasportare con l'ambulanza a Foggia.

