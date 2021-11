Mago Ermes, condannato in appello: «Stuprò una cliente che voleva risolvere i problemi sentimentali»

La Corte d'Appello di Napoli ha condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione il 67enne di Santa Maria a Vico (Caserta) Vincenzo Di Monda, noto come Mago Ermes, accusato di aver narcotizzato e violentato una donna, sua cliente, dopo averla invitata a cena; la vittima si era rivolta a lui per risolvere i propri problemi sentimentali.

Leggi anche > Omar Confalonieri, si cercano altre vittime di violenze sessuali: spunta un caso sospetto a Bergamo

I giudici hanno disposto un lieve sconto di pena rispetto alla pronuncia di primo grado emessa nel febbraio scorso dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore, che aveva inflitto a Di Monda sette anni e quattro mesi.

I fatti risalgono al luglio 2019 e vennero alla luce perché la vittima, dopo essersi risvegliata a casa del mago a Santa Maria a Vico, si era messa in auto intorpidita e in uno stato confusionale, tanto da finire più volte fuori strada e andare in ben due ospedali, a Maddaloni e al San Paolo di Napoli.

Dalle analisi realizzate dai medici, emerse che la donna era stata narcotizzata con il benzodiazepine e poi violentata. I carabinieri furono avvisati ed iniziarono ad indagare, raccogliendo la denuncia della donna; il mago fu quindi intercettato e gli fu sequestrato il cellulare. Il 67enne fu poi arrestato nel luglio 2020 ed è tuttora agli arresti domiciliari.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA