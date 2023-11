Si accende una spia, macchinista si lancia dal treno in corsa: il convoglio senza nessuno alla guida per 15 km. «Cittadini allarmati»

di Redazione web

Questa mattina, lungo la linea ferroviaria del Sempione, si è verificato un incidente che ha provocato momenti di paura. Il probabile guasto ai freni di un convoglio delle Ferrovie svizzere Sbb - segnalato dall'accensione di una spia - ha portato il macchinista a una drastica decisione: lanciarsi in corsa dal treno in movimento.

Macchinista si lancia dal treno in corsa

L'evento - riporta La Stampa - ha avuto luogo intorno alle 6:45 del mattino, sul confine con la Svizzera e Domodossola. Il macchinista ha notato il malfunzionamento dei freni nei pressi di Varzo, una stazione poco dopo l'ingresso in Italia dal tunnel del Sempione. Arrivato a Preglia e valutata la situazione, ha preso la rapida decisione di abbandonare il treno in corsa, quando questo viaggiava a una velocità di circa 60 km/h.

Il convoglio "fantasma"

Dopo l'abbandono del macchinista, il treno ha continuato la sua corsa senza personale di macchina per circa 15 chilometri, attraversando anche zone abitate. «Il convoglio ha attraversato il nostro Comune senza nessuno a bordo, ho ricevuto chiamate allarmate dei cittadini», ha dichiarato il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni: la ferrovia, infatti, attraversa proprio il centro del paese. In stazione a Domodossola, il treno è stato deviato su binari secondari e successivamente è giunto allo scalo ferroviario merci di Domo 2, dove è stato fermato in modo forzato contro alcuni fermi con dispositivi di sicurezza, quando la velocità era ormai ridotta.

Le indagini

Il macchinista è stato soccorso dal servizio medico di emergenza (118) e successivamente visitato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Biagio di Domodossola.

