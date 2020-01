Lucia Annunziata lascia l'Huffington Post e il gruppo Gedi: «Nuovo editore, nuovo direttore»

Lucia Annunziata lascia la direzione dell'Huffington Post che guidava dal 2012 e il gruppo Gedi. Lo rivela Prima comunicazione online, spiegando che la giornalista avrebbe comunicato ieri la sua decisione al direttore generale Scanavino e al direttore del personale Moro. Interpellata sui motivi della scelta, Annunziata si è limitata a rispondere a Prima: «Nuovo editore. Nuovo direttore». La giornalista continuerà la sua trasmissione Mezz'ora in più alla Rai, è entrata a far parte del comitato scientifico della Treccani per cui curerà la voce Giornalismo 2020.



«Ho fatto 8 anni di Huffington Post. È una mia decisione quella di andare via. È una decisione personale e felice, non c'è stato nessun attrito. Quando un editore cambia è giusto anche che ci sia una discontinuità nella direzione. Sono stata chiamata per fare una startup e dopo 8 anni il giornale è diventato adulto ed è in crescita. Sono soddisfatta, quindi è il momento giusto per andare via», commenta Annunziata.



A chi le chiede se il motivo della sua decisione dipenda da problemi di costi contrattuali la giornalista risponde: «Lascio il bilancio in attivo e da 4 anni diamo un milione di euro l'anno a questa azienda. Gli stipendi, incluso il mio, sono negli standard delle testate online, notoriamente più bassi di quelli della carta stampata». Nuovi progetti? «I nuovi progetti possono sempre arrivare», risponde sorridendo. Mercoledì 22 Gennaio 2020, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA