Ex calciatore muore a 36 anni dopo l'operazione al cuore: Luca non ce l'ha fatta

Luca Cazzadore non ce l’ha fatta. A 36 anni il suo cuore provato dall’ultima di tante operazioni per ricostruire i tessuti arteriali non ha retto e la sorte beffarda ha voluto che questa operazione salvavita indispensabile fosse riuscita, dando ancora speranze alla famiglia di Luca. Da anni Luca, originario di San Martino di Venezze in Veneto, conviveva con questa malattia e seppur conscio della propria situazione, mai si era arreso e tutti coloro che lo conoscevano, rammentano il suo volto sempre sorridente e la sua caparbietà nel cercare di vivere al meglio la propria vita.



Aveva giocato a calcio e quando non ha più potuto, come racconta Il Gazzettino, ha seguito la squadra di calcio paesana, incitandola dalla tribuna. Fino all’ultimo si è recato al lavoro - era addetto alle macchine automatiche tessili in una azienda della zona - perché la sua grande sfida era quella di fare una vita normale, mai gli sono mancate amicizia e sostegno di quanti lo conoscevano, quando c’era la notizia di un ricovero o di una crisi, partiva immediatamente il tam tam per lo scambio di notizie fra amici, conoscenti e la famiglia, stesso passaparola questa volta tragico che ha passato la notizia della sua prematura scomparsa.

