Violenta la sorella 13enne: un incubo per la ragazza durato 5 anni

Lunedì, davanti ai giudici del Tribunale collegiale di Padova, sarà processato un uomo di 32 anni residente nell'Alta padovana accusato di avere stuprato la sorella. Incesto e violenza sessuale ai danni della sua sorellina di appena tredici anni, come rivela Il Gazzettino. Un incubo per la ragazza durato cinque anni e terminato solo nel 2015 quando ha avuto la forza di denunciarlo ai carabinieri.

Le attenzioni verso la sorella, secondo l'accusa rappresentata dal sostituto procuratore Roberto Piccione titolare delle indagini, sono iniziate nel 2009 quando lui aveva 22 anni e la sorella tredici. Tutte le volte che i genitori uscivano di casa per andare a lavorare, lui trovava una scusa per avvicinare la sorellina.

