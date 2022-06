Lidia uccisa a Vicenza, l'ex compagno l'aveva denunciata. Dopo averle fracassato il cranio

La 42enne uccisa a colpi di pistola questa mattina a Vicenza aveva alle spalle diversi anni di problemi con il suo ex compagno. Lidia Miljkovic era stata picchiata dall'uomo, che «le aveva fracassato il cranio» causandole ferite gravi, ha rivelato all'ANSA Benedetto Mondello, il titolare della ditta per cui la vittima lavorava, la Food&co di Vicenza, una ditta specializzata in catering.

Lidia, uccisa a 42 anni dopo aver portato i figli a scuola: caccia all'ex in fuga

«È stata in malattia per diverso tempo - ha proseguito - per percosse è stata anche ricoverata all'ospedale. Era dentro e fuori dal tribunale con denunce assurde. Una tragedia annunciata, come tutte le tragedie di questo genere. Gente pazza che va in giro tutto il giorno senza far niente», ha aggiunto Mondello.

Inoltre l'ex compagno di Lidia l'aveva anche denunciata per il presunto abbandono dei figli: nel 2019 era stato emesso un divieto di avvicinamento per l'uomo nei confronti della 42enne. La vittima aveva due figli, uno di 16 e l'altra di 13 anni; quest'ultima era stata da lei accompagnata a scuola. Lidia Miljkovic si è quindi recata nel quartiere per il suo lavoro di domestica, che alternava nella ditta a quello di catering. Ma a lavoro non ci è mai arrivata.

