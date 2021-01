Libero, l'account Twitter del quotidiano viene "temporaneamente limitato": «Ha eseguito attività sospette»

Twitter blocca parzialmente l'account di Libero. Non si tratta di una vera e propria sospensione o blocco, ma i tecnici della piattaforma di microblogging hanno deciso di "limitare temporaneamente" il quotidiano fondato da Vittorio Feltri e diretto da Pietro Senaldi.

Difficile capire cosa sia successo. Se si cerca l'account Twitter di Libero, compare un avviso: «Attenzione: questo account è temporaneamente limitato». E ancora: «Questo avviso ti viene mostrato poiché l'account in questione ha eseguito delle attività sospette. Vuoi davvero proseguire?». A quel punto, per accedere ai contenuti di Libero su Twitter basta cliccare su "Sì, mostra il profilo". Non si tratta, quindi, di un vero e proprio blocco.

Non è chiaro a cosa si riferisca la definizione di "attività sospette". Generalmente, su Twitter, questo avviso arriva quando un account pubblica dei contenuti che, per la prima volta, vengono segnalati da un certo numero di utenti. Resta comunque un vero e proprio mistero cosa possa essere successo e se l'intervento di Twitter possa in qualche modo essere collegato al 'ban' ricevuto da Donald Trump e all'oscuramento di altri account vicini alla galassia dell'alt-right a stelle e strisce.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 22:16

