Ascoli, Alessandra taglia i capelli gratis a malati e anziani: «Anche io ho sofferto per una leucemia»

ASCOLI - Si chiama Alessandra Plebani è ascolana e il suo scopo è quello di occuparsi degli altri. La sua storia parte da lontano, molto prima di scoprire di essere seriamente malata. «Sono stata obesa sino al 2014, passando da 120 chili alla metà: in quella occasione, prima di operarmi e di imbattermi in una serie di delicati problemi chirurgici, ho scoperto di avere la leucemia » svela Alessandra, donna coraggiosa e ottimista, sottolineando che tutto ciò riservatole dal destino non l’ha mai incattivita, non l’ ha resa peggiore, perché appena le cure glielo hanno permesso, si è dedicata al volontariato.

Le cure

Dopo una cura chemioterapica sperimentale durata anni e una vita sotto stretto controllo medico, Alessandra Plebani, di professione parrucchiera a Villa Pigna di Folignano, appena può si reca in ospedali e case di riposo per tagli e acconciature gratis. «Per molto tempo ho accudito mia madre paralizzata a seguito di un ictus e ho sperimentato quanto sia importante essere accanto agli anziani » afferma Alessandra, che già da tempo aveva sperimentato nel suo salone.

«Il mio scopo è quello di esserci, far sorridere le persone, tentare di farle star bene » ripete Alessandra che ha frequentato scuole di teatro, l’ultima delle quali a Villa Pigna con il Teatro delle Foglie. «Adesso ho due desideri: quello di realizzare parrucche per le donne affette da malattie oncologiche e che perdono i capelli e poter indossare la maschera di clown per i bambini ricoverati» auspica la combattente ascolana, che nei giorni scorsi ha pubblicato un post sui social network evidenziando la sua disponibilità nel donare tutto il suo amore ai bisognosi.

La Rai

«Sono pronta a donare un sorriso o a coccolare chi sta male aggiustando i capelli durante la loro permanenza in strutture» ha scritto sui social. «Lo faccio da tanto tempo: lo staff della Rai mi contattò per intervenire nella trasmissione “La vita in diretta”, per farmi raccontare le mie esperienze nel settore del volontariato » conclude Alessandra Plebani, certa che ciò che la anima sia quello di offrire alle persone ciò che lei stessa vorrebbe ricevere: attenzione, umanità e anche un sollievo psicologico, affrontando con leggerezza anche le situazioni più difficili.

