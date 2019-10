Dipendente della ricevitoria ruba 100 mila euro di “Gratta e vinci” e tabacchi

Lavorava alle dipendenze di una ricevitoria a Lecce, ma in realtà, non visto, da gennaio scorso aveva cominciato a rubare tabacchi e biglietti della lotteria istantanea per un valore complessivo di 100mila euro.



Per questo l'uomo - le cui iniziali sono S.R, classe 1961 -, è stato scoperto e arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Santa Rosa, quartiere del capoluogo salentino. A inchiodarlo, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, esaminate dopo che il proprietario della tabaccheria si era insospettito. S.R. è stato denunciato. Domenica 6 Ottobre 2019, 11:11

