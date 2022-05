Lecce, operaio di 53 anni cade da un'impalcatura e muore

Un operaio edile di 53 anni, Oronzo Pisanò, è morto questa mattina a Salve, in provincia di Lecce, dopo essere caduto durante il montaggio di una impalcatura. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri della Stazione di Salve.

A4, schianto tra Tir nel tratto maledetto: morto tra le lamiere un camionista

L'incidente sul lavoro è avvenuto nel cantiere edile per la costruzione di una abitazione. L'uomo è precipitato da un'altezza di 6 metri e l'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'appartamento. Tempestivi i soccorsi del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spesal. La salma è stata trasferita all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Maggio 2022, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA