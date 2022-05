Il piccolo Tommaso, morto a 4 anni. La mamma di un'alunna: «Era un bambino dolcissimo»

Il piccolo Tommaso è la vittima dell'incidente di oggi a L'Aquila, dove un'auto ha travolto un gruppo di bambini che giocava nel giardino della scuola dell'infanzia Primo Maggio. E la mamma di un'altra alunna ricorda il bimbo morto, che conosceva bene: «Tommaso era un bambino molto simpatico, un bimbo molto tranquillo e sereno, sensibile e dolcissimo. Spesso si abbracciavano con mia figlia sia quando arrivavano a scuola sia quando uscivano, in un una immagine davvero emozionante».

Auto piomba nel giardino di un asilo: morto il piccolo Tommaso, 4 anni

«È una tragedia immane che ci lascia sconvolti come sono sconvolti i nostri bambini, anche se non lo danno a vedere. Ora dobbiamo stare vicini a loro per tutelarli dal trauma ma dobbiamo stringerci intorno alla famiglia di Tommaso e dei feriti», conclude la mamma dell'alunna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 19:28

