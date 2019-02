La seconda giovinezza della radio: crescono gli ascoltatori

Tornano a crescere gli ascoltatori della radio in Italia. Così come emerge dal dato RadioTER. Nell’ultimo trimestre del 2018 nel giorno medio si sfiorano i 35 milioni. Nella classifica delle emittenti più ascoltate in testa c’è sempre RTL 102.5 con quasi 8 milioni di ascoltatori.



Tra i conduttori più seguiti Pierluigi Diaco (nella foto). Molto del merito del primato spetta alla radiovisione, la vera forza del gruppo di Lorenzo Suraci. Perché è contemporaneamente radio, televisione ed internet: la massima espressione del concetto di multimedialità e multipiattaforma. Grazie alla radiovisione il gruppo RTL 102.5 – di cui fanno parte anche Radio Freccia e Radio Zeta - trasmette in simulcast e in diretta 24 ore su 24 su diverse piattaforme complementari e sinergiche, onde sfruttare la nuova frontiera della pubblicità.



Una sfida ai pacchetti di Radio Mediaset, il cui avvento nel mondo della radiofonia ha scosso il mercato. Se da una parte ci sono i passaggi degli spot in tv, dall’altra ci sono i nuovi ed esclusivi format di pubblicità (Lyrics, Openspot e le RadioPromozioni). Tornando alla classifica c’è da registrare il secondo posto per Rds, il terzo per Radio Italia Solo Musica Italiana e a seguire, dal quarto al decimo: Radio Deejay, Radio 105, Radio 1 Rai, Kiss Kiss, Virgin Radio, Radio 2, Radio 24 (dove al mattino crescono gli ascolti della trasmissione di Maria Latella). © RIPRODUZIONE RISERVATA