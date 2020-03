L'Italia vista dall'alto con gli elicotteri della Polizia di Stato: la mostra itinerante conquista l'Australia

“Ho visto l’Italia nella sua pura bellezza, non viziata dalle piccole e grandi guerre intraprese giorno dopo giorno. Solo bellezza. Sentire la mia anima risuonare ad ogni alba e tramonto a cui ho assistito, sedere accanto ai membri della Polizia di Stato mentre svolgono il proprio lavoro per garantire la sicurezza e la protezione degli altri, è stato incredibile. Con loro ho visto e condiviso un’Italia che direi audacemente essere straordinaria in tutto ciò che la rende ordinaria” ha dichiarato Massimo Sestini, autore degli scatti. La mostra è già stata presentata a Mosca (Russia) presso il MAMM Multimedia Art Museum nel marzo 2019, ad Ho Chi Minh City presso l’Aeroporto Internazionale Tan Son Nhat nel maggio 2019 e ad Hanoi presso il Museo Etnografico - giugno 2019 (Vietnam), riscontrando sempre un grande successo di pubblico e di stampa.



Il progetto realizzato dal Ministero dell’Interno e internazionalizzato grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per mezzo delle sedi diplomatiche del nostro Paese, continua il tour Australiano grazie all’impegno attivo del Consolato d’Italia a Perth, con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura Melbourne. L’ammirazione per le bellezze dell’Italia sta continuando ad avere grande successo in Australia, restituendo al nostro Paese l’immagine di cui ha sempre goduto all’estero. Le 20 immagini di grande formato e retroilluminate raccontano, nella cornice di orizzonti di luce di suggestiva bellezza, le meraviglie d’ Italia, che spaziano dalle grandi città ai piccoli comuni, dai litorali alle Alpi. Il fotografo, già vincitore del World Press Photo, in occasione della realizzazione degli scatti per la Polizia di Stato, volando con gli elicotteri modello AgustaWestland AW139 e AB212 di Leonardo-Finmeccanica impiegati dalla Polizia, ha ritratto i suggestivi paesaggi dell’Italia, un'ora dopo il tramonto o un'ora prima dell'alba.“Ho visto l’Italia nella sua pura bellezza, non viziata dalle piccole e grandi guerre intraprese giorno dopo giorno. Solo bellezza. Sentire la mia anima risuonare ad ogni alba e tramonto a cui ho assistito, sedere accanto ai membri della Polizia di Stato mentre svolgono il proprio lavoro per garantire la sicurezza e la protezione degli altri, è stato incredibile. Con loro ho visto e condiviso un’Italia che direi audacemente essere straordinaria in tutto ciò che la rende ordinaria” ha dichiarato Massimo Sestini, autore degli scatti. La mostra è già stata presentata a Mosca (Russia) presso il MAMM Multimedia Art Museum nel marzo 2019, ad Ho Chi Minh City presso l’Aeroporto Internazionale Tan Son Nhat nel maggio 2019 e ad Hanoi presso il Museo Etnografico - giugno 2019 (Vietnam), riscontrando sempre un grande successo di pubblico e di stampa.Il progetto realizzato dal Ministero dell’Interno e internazionalizzato grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per mezzo delle sedi diplomatiche del nostro Paese, continua il tour Australiano grazie all’impegno attivo del Consolato d’Italia a Perth, con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura Melbourne. L’ammirazione per le bellezze dell’Italia sta continuando ad avere grande successo in Australia, restituendo al nostro Paese l’immagine di cui ha sempre goduto all’estero.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Marzo 2020, 17:20

Ai tempi del Coronavirus, in cui la paura blocca gli arrivi dall'estero, l'Italia resta il paese più bello al mondo. E in questi giorni di piena emergenza, per rinascere come paese, il primo passo è iniziare a mostrare la bellezza in tutto il mondo. È anche per questo, forse, che in Australia, dopo quanto accaduto già in Russia e in Vietnam, sta spopolando la mostra fotografica itinerante di Massimo Sestini, che ha immortalato il panorama sorvolando i paesaggi italiani a bordo di elicotteri della Polizia di Stato.La terza tappa della mostra fotografica "Italy - Twilight skylines from police helicopters" ha toccato la città di Fremantle: appuntamento da oggi al 26 maggio.