Kata, l'appello disperato della mamma: «Cercatela nei palazzi vicini all'ex Astor»

Redazione web

«Da quattro mesi non abbiamo notizie di nostra figlia Kata. Siamo disperati. Gli investigatori non la cerchino solo nell'ex hotel Astor, ma anche nei palazzi vicini», è l'appello che hanno lanciato oggi, incontrando la stampa insieme ai loro avvocati e consulenti, i genitori di Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa esattamente quattro mesi fa, lo scorso 10 giugno dall'ex hotel Astor a Firenze.

«Ci sono tanti posti in questa zona dove potrebbe essere. Firenze è grande - hanno detto ancora i genitori della piccola -. Chi abitava nell'albergo occupato, sa cosa è successo quel giorno. Chi sa, parli».

Secondo la madre della piccola Kata, Katherine Alvarez Vasquez, «non è stato fatto abbastanza per cercarla». Il padre Miguel Angel Romero Chicclo ha detto che sono state fornite agli investigatori «diverse indicazioni, anche dopo l'ispezione nell'ex albergo qualche settimana fa» e di aver segnalato «persone che potrebbero sapere, ma ancora non conosciamo gli sviluppi delle indagini».

Le indagini anche in Perù

Nel frattempo, le autorità del Perù hanno accolto la richiesta di rogatoria avanzata dalla Procura di Firenze in merito all'inchiesta sulla scomparsa di Mia Kataleya Chiclo Alvarez. Il procuratore aggiunto Luca Tescaroli e i sostituti procuratori Christine Von Borries e Giuseppe Ledda, titolari del fascicolo di indagine che ipotizza il rapimento a scopo di estorsione, ascolteranno in videoconferenza 14 cittadini peruviani indicati nella rogatoria: si tratta di parenti e amici dei genitori della piccola Kata che si trovano in Perù e che potrebbero avere informazioni utili sulla vicenda.

La rogatoria avanzata dalla Procura fiorentina è finalizzata anche ad ascoltare in particolare uno zio paterno di Kata, detenuto in un carcere di Lima, e un altro peruviano, recluso nello stesso carcere, protagonista di una vicenda di droga che risale al maggio del 2022 a Firenze.

L'ipotesi, quindi, è che Kata possa essere stata scambiata per quest'ultima bambina e che sia stata rapita per una vendetta legata alla vicenda della droga. L'ipotesi principale dei pm è che Kata sia stata vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione, che potrebbe essere derivato proprio dai rapporti conflittuali che sono poi sfociati nei reati commessi durante l'occupazione dell'ex hotel. Alcuni stretti familiari della bambina sono risultati coinvolti in quei delitti e sono stati arrestati. Tra le ipotesi sul rapimento di Kata c'è, infatti, anche quella di una ritorsione per il racket degli alloggi nell'ex albergo, che nel mese di agosto ha portato in carcere lo zio materno della piccola scomparsa. Neppure la pista della pedofilia è del tutto esclusa dall'inchiesta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Ottobre 2023, 17:32

