ha 7 anni e da quando è nata ha un inseparabile amico:, un pupazzo arancione tratto dalla serie animata "Winnie the Pooh". La bambina è praticamente cresciuta con questo pupazzo al suo fianco, ma lo scorso 27 agosto ha dimenticato il suo amico su un treno diretto a. Per Jennifer quel Tigro rappresentava molto più che un semplice giocattolo, così la madre della bimba - Beatrice Cavallucci - ha deciso di fare un appello su Facebook che è diventato immediatamente virale.La donna ha scritto sul social network: «A costo di sembrare ridicola, chiedo il vostro aiuto (soprattutto agli amici toscani). Mia figlia ha perso il suo amico del cuore e da allora è devastata. Tigro le è stato regalato quando aveva 4 mesi e da allora lei lo ha stratto a sè in ogni giornata ed ogni notte della sua vita, come fosse un prolungamento del suo corpo e della sua personalità».Per favorire il ritrovamento del pupazzo, Beatrice Cavallucci ha spiegato la dinamica dello smarrimento molto dettagliatamente: «purtroppo lo ha lasciato la mattina del 27 agosto nel treno regionale 6807 che parte da Firenze SMN alle 7.33 e arriva a Pisa Centrale alle 8.52. Quando se n'è accorta, poco prima di prendere l'aereo, ho visto nel suo viso un'espressione di panico e dolore, quello della perdita, che non dimenticherò mai e che mi ha trapassato da parte a parte».«Lo so che esistono circostanze ben più gravi - ha aggiunto la donna che vive fra Italia e Inghilterra - ma Tigro l'ha accompagnata dappertutto e, soprattutto, l'ha consolata ad ogni pianto della sua vita. Tranne quello che si sta consumando in sua assenza. Tigro è stato con lei per 7 anni, ed è stato anche con noi, e per noi è un pezzo di Jennifer: lo abbraccia talmente spesso che è tutto consumato e scolorito e porta perfino il suo odore».Infine, l'accorato appello della mamma, che ha intenerito il web nel tentativo di regalare una gioia a sua figlia: «Vi prego di condividere in modo da far circolare il post il più possibile e soprattutto in Toscana. Se qualcuno l'avesse raccolto in treno è pregato di contattarmi. Farebbe la felicità di una bimba di 7 anni, che vivrebbe qualcosa di magico».