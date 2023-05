Jemila e Rosario, i fidanzati di 14 e 16 anni morti nell'incidente sull'A30. Sui social scrivevano: «La coppia perfetta»

di Redazione web

Lei aveva 14 anni, lui 16. Jemila Boulila e Rosario sono morti entrambi nello stesso incidente sull'A30 mentre erano in auto con la famiglia di lei. «Preferirei riprovarci altre mille volte con te piuttosto che lasciare che qualcuno provi ad avvicinarsi al tuo posto», scriveva così la ragazza sui social prima di morire sul colpo, sbalzata dalla Toyota Yaris nella prima serata di domenica all'altezza di Mercato San Severino. Jemila e Rosario erano uno accanto all'altro nell'auto guidata dalla mamma di lei, insieme al fratellino di 8 anni e al padre. Lui è morto nella notte, dopo il ricovero in condizioni disperate in ospedale.

Jemila e Rosario, i fidanzati uniti da un tragico destino

Jemila e Rosario erano inseparabili: lei, 14enne residente con la famiglia a San Valentino Torio, lui viveva a Pagani. Su TikTok scorrono le immagini dei due giovani stretti uno accanto all'altro, i baci, le promesse d'amore. Sempre insieme. Anche nella morte. «Ti amo Ciacio», così Jemi chiamava il suo fidanzato. «Siamo una coppia perfetta», ripeteva pubblicando i messaggi romantici che Rosario le scriveva. «Ti ho detto mille volte che ti voglio con me sopra l'altare».

Lei sbalzata dal finestrino

L’auto sulla quale viaggiavano, una Toyota Yaris, è finita contro il guardrail della corsia nord dell’A30, direzione Caserta, per cause ancora da accertare. La ragazzina, sbalzata fuori dal finestrino, è morta sul colpo. Subito dopo nella notte, a causa delle condizioni gravissime, è deceduto anche il fidanzato di 16 anni. I social della ragazza si sono riempiti di messaggi: «Sempre con noi», scrivono adesso gli amici sconvolti dal dolore. «Volate più in alto che potete».

La madre e il fratellino

Intanto restano in gravi condizioni gli altri membri della famiglia: il fratellino di 8 anni, e la madre, Giusy Ruocco Sorrentino, 41 anni, ricoverati all’ospedale Fucito di Mercato San Severino e al Ruggi d’Aragona di Salerno. Il padre, Hedi Boulila, di origine tunisina, non ha riportato ferite gravi.

