Trafitta da una sbarra che perfora l'auto, morta una ragazza di 22 anni. L'incidente choc, famiglia sconvolta

Un incidente assurdo, una scena horror: una giovane di 22 anni è morta la scorsa notte in un incidente avvenuto a Marigliano (Napoli), in via Nuova del Bosco. La vittima stava percorrendo a bordo della propria Panda una strada sterrata, ma la vettura ha urtato violentemente contro una sbarra in disuso, che ha perforato l'abitacolo causando la morte della 22enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Su disposizione dell'autorità giudiziaria i militari hanno sequestrato l'utilitaria e la salma, che sarà sottoposta ad autopsia.

Trafitta da una sbarra, scena horror



La ragazza di Somma Vesuviana, I.A. si è appartata ieri in tarda serata con un ragazzo in questa zona periferica, dove erano giunti con due auto diverse.

La dinamica

Purtroppo la ragazza ha centrato la punta della sbarra con il faro destro, la stessa sbarra ha sfondato l’abitacolo prendendo in pieno petto la ragazza. Una scena da film horror quella che si è prospettata davanti ai soccorritori dell’ambulanza chiamati dall’uomo. La giovane, agonizzante, è stata estratta dall’abitacolo e trasportata d’urgenza all’ospedale di Nola dove è morta poco dopo. Sul posto sono arrivati i parenti, scene di disperazione nel cuore della notte. Molto sono rimasti sotto choc.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 10:44

