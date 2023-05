Auto contro guard rail in autostrada: morta ragazza di 14 anni, madre gravissima FOTO

di Redazione web

Drammatico incidente stradale sull'autostrada A30 Caserta-Salerno, all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino. L'auto sulla quale viaggiavano è finita sul guard rail per motivi ancora da accertare. Una ragazza di 14 anni è morta: gravi la madre di 40 anni (inizialmente si pensava fosse deceduta pure lei), il fratello di 10 e il fidanzatino di 16. In condizioni meno serie il padre. La famiglia, di San Valentino Torio, viaggiava a bordo di una Yaris.

Incidente mortale in autostrada: la dinamica

Una 14enne è morta e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'A30, al chilometro 52.600, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno. La giovane è stata sbalzata all'esterno dell'auto ed è deceduta sul colpo. Ferite in modo grave la donna che era al volante, un ragazzino di 16 anni ed un bimbo di 7 anni. Ferito ma in modo lieve anche un uomo che si trovava nell'auto. L'auto, a quanto pare, mentre procedeva in direzione Nord, avrebbe impattato contro i due guardrail e poi si sarebbe ribaltata. (

