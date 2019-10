Investito sulle strisce da un furgone mentre va al lavoro: uomo muore a 40 anni

Un uomo di 40 anni è morto stamani dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un furgone in località Pazzera, a Monsummano (Pistoia). L'urto è stato molto violento e la vittima è stata sbalzata al di là del guard-rail finendo in un fossetto laterale.



L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30. All'arrivo dei sanitari del 118 il 40enne era già senza vita. La vittima, che viveva vicino al luogo dove è stata investita, si stava recando alla fermata del bus per andare al lavoro in un calzaturificio. L'autista del furgone, un 59enne di Cerreto Guidi (Firenze) si è subito fermato e la dinamica dell'incidente è ora al vaglio dei carabinieri. Mercoledì 16 Ottobre 2019, 12:59

