Inps, polemica sul presidente Tridico: «Si alza lo stipendio con effetto retroattivo»

Una nuova polemica investe l'. Il presidente, infatti, ha visto aumentare il proprio, in modo retroattivo, da 62mila euro a 150mila euro annui.A rivelarlo è La Repubblica:, fortemente voluto alla guida dell'dal Movimento 5 Stelle, in un primo momento percepiva 62mila euro all'anno, anche a causa della breve coabitazione con il vicepresidente, Adriano Morrone, voluto dalla Lega di Matteo Salvini durante il governo Conte I. L'aumento di stipendio è stato stabilito con un decreto interministeriale del 7 agosto scorso, firmato da Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro e vigilante sull'Inps, e da Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia.Nel documento, dopo alcune premesse e richiami normativi, vengono fissati i nuovi emolumenti spettanti a, alla sua vice Marialuisa Gnecchi (che però svolge l'incarico a titolo gratuito, essendo pensionata) e a tre consiglieri di amministrazione. Il compenso del presidente dell'Inps è schizzato a 150 mila euro, il 50% in più di quanto guadagnato dal suo predecessore, Tito Boeri, che ne percepiva 103mila. Dal momento che l'effetto è retroattivo,potrà legittimamente reclamare anche il pagamento degli arretrati, pari a circa 100mila euro.