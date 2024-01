Infermiera presa a calci, strattonata e gettata a terra dalla mamma di un paziente

di Redazione web

Ancora un'infermiera aggredita mentre è al lavoro: è accaduto nel centro di salute mentale di Gioia del Colle (Bari): la professionista è stata aggredita dalla mamma di un paziente in cura nella struttura. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi e a darne notizia è l'Ordine delle professioni infermieristiche di Bari, che spiega in una nota che l'infermiera è stata presa a calci, strattonata e gettata a terra, e che per questo è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Putignano.

«Trovare soluzioni che garantiscano la sicurezza dei lavoratori»

«Siamo costretti ancora una volta ad alzare la voce per chiedere attenzione dalle istituzioni che hanno la responsabilità di tutelare di operatori sanitari nell'esercizio delle loro attività professionali», dice il presidente dell'Opi Bari, Saverio Andreula.

«Chiediamo nuovamente che vengano rafforzate le misure di sicurezza nei presidi ospedalieri e sanitari - aggiunge - ma nel tempo stesso chiediamo a tutte le direzioni strategiche delle aziende sanitarie di valutare il rischio di aggressione al personale di ogni setting assistenziale definendo misure idonee a prevenirlo».

Il presidente dell'Ordine, infine, chiede la convocazione di un tavolo di confronto tra Regione, Prefettura, forze dell'ordine, direttori delle Asl e Opi «per trovare quelle soluzioni che garantiscano la sicurezza dei lavoratori e la legittima richiesta di salute dei cittadini. È ora di dire basta a questa escalation di violenza».

Martedì 30 Gennaio 2024

