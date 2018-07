Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

CAORLE - Paura ma lieto fine in spiaggia: colta da, una turista è stataa Caorle. E' ricoverata in ospedale a San Donà la dobba che oggi pomeriggio è stata soccorsa suldopo un malore.La donna, 75 anni, era in vacanza nella cittadina marinara quando è stata colta da un infarto. In soccorso è arrivato subito un medico che si trovava nelle vicinanze, sulla, che ha capito cosa stava accadendo. In supporto sono prontamente arrivati i soccorritori del litorale con il defibrillatore in uso alla. Gli addetti al salvataggio hanno attivato il dispositivo, scaricandolo per tre volte. Intanto la richiesta di aiuto era già partita anche alla centrale operativa del Suem che ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del locale Punto di primo intervento di Caorle, mentre da Treviso si è alzato in volo anche l'elicottero. La donna è stata poi trasferita d'urgenza. Le sue condizioni sono serie. Fondamentale è stato il tempestivo intervento di tutti i soccorritori.