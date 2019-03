Ford Ka tira dritto all'incrocio e vola contro l'albero: giovane muore sul colpo

Ultimo aggiornamento: 18:57

Incidente stradale inspiegabile e dall'esito mortale oggi 16 marzo a Musile di Piave in Veneto, in via Fossetta all'altezza del civico 61. Un'auto, una Ford Ka condotta pare da un giovane del luogo, ha tirato dritto a un incrocio ed è volata nel giardino di una casa, più basso del piano stradale, schiantandosi a mezza altezza contro contro un albero. L'urto è stato violentissimo, l'auto distrutta si è rovesciata. ll ragazzo che era alla guida è morto: è rimasto incastrato tra i rottami dell'auto, è stato estratto dai pompieri ma, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del Suem, non c'è stato nulla da fare per lui. Sono in corso accertamenti per tentare di spiegare le cause, non chiare, della fuoruscita di strada dell'auto.