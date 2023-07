Incidente stradale, tre auto coinvolte: due morti e 4 feriti. Due sono gravi

di Redazione web

È di due morti e quattro feriti, di cui due in gravi condizioni, il bilancio del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla strada statale 626 Caltanissetta - Gela, nel tratto di Capodarso.

Frecciarossa, l'odissea del treno Torino-Reggio Calabria in ritardo di 5 ore. I passeggeri: «Famiglie e bambini lasciati senza cibo»

Nello scontro coinvolte 3 auto

Nello scontro tra tre vetture (e non due come era stato comunicato in un primo momento) sono morti un giovane di 28 anni, che viaggiava con una 31enne, trasportata in gravissime condizioni in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, e una 36enne che viaggiava con un 41enne, trasportato anche lui in gravi condizioni all'ospedale di Enna.

Le persone coinvolte nell'incidente

I primi due viaggiavano a bordo di una Citroen C1, la seconda coppia a bordo di una Toyota Yaris. Altre due persone, una donna di 40 anni e un uomo di 42 anni, a bordo di una Renault Captur sono rimasti feriti in maniera lieve. Sul posto sono in corso i rilievi da parte della polizia stradale per stabilire le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA