Incidente a Portogruaro, i tre giovani morti annegati. La passione del guidatore per Fast&Furious: «Se la velocità dovesse uccidermi non piangete»

Tre giovanissimi hanno perso la vita in un incidente a Portogruaro, la notte dell'Immacolata. Con una Bmw sono finiti nel fiume e sono morti annegati, riporta Il Gazzettino. Erano rimasti intrappolati e non sarebbero morti per l'urto. Altin Hoti, 22enne di Concordia Sagittaria, è uno dei tre ragazzi che hanno perso la vita. Sui social si faceva fotografare insieme all'auto dell'incidente, che lui definiva "pantera nera". Non è ancora chiara la dinamica dello schianto fatale. Ciò che emerge però, è l'alta velocità alla quale viaggiava l'auto. Un'abitudine per il giovane, già noto anche alle forze dell'ordine, che in più occasioni avevano fermato Altin dopo che aveva pestato sull'acceleratore più del consentito.

Incidente Portogruaro, Altin Hoti morto a 26 anni. Il dramma della sua famiglia: il fratello Admir vittima di un incidente con il papà a maggio

La passione per Fast&Furious

Altin Hoti, che pochi mesi prima aveva perso il fratello in un altro incidente stradale, era un fan di Paul Walker (anche lui morto in un incidente d'auto per la velocità elevata) e "Fast&Furios".

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 13:18

