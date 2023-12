Incidente in pieno centro con la Fiat Abarth, Simone muore a 29 anni

di Redazione web

Incidente mortale in pieno centro a Copertino: vittima il 29enne Simone D'Adamo, residente del posto, alla guida di una Fiat Abarth. Il tragico incidente si è verificato ieri sera intorno alle 23 in via Tenente Colaci, a poche centinaia di metri della stazione ferroviaria.

Sul posto immediati i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco ma per il giovane alla guida del mezzo, non c'è stato nulla da fare. Il 29enne è deceduto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate nel sinistro stradale.

I soccorsi

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della locale Tenenza a cui spetterà fare luce sulla dinamica del sinistro mortale ed eventuali responsabilità, dopo aver completato i rilievi planimetrici.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto fuori controllo si sarebbe schiantata contro un altro mezzo parcheggiato a bordo strada, e poi avrebbe terminato la corsa ribaltata su un lato. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al conducente. La fiat Abarth è stata posto sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La salma del giovane è stata invece trasferita all’obitorio dell'ospedale “Fazzi” di Lecce.

