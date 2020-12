Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: donna muore sul colpo

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di giovedì a Fanzolo nel comune di Vedelago, in provincia di Treviso. Un'anziana di 83 anni è deceduta in seguito all’impatto della sua automobile contro un muro lungo via Spada pochi minuti prima delle 14. Inutili i lunghi tentativo di rianimazione. L’incidente potrebbe essere stato causato da un malore improvviso della conducente.

Ancora ignote le generalità della vittima. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA