Mamma 47enne e figlia di 18 anni anni sono morte in un drammatico incidente sulla Monti Lepini, tra Pisterzo e Amaseno. Una terza persona è rimasta gravemente ferita e trasportata in eliambulanza all'Umberto I di Roma, come scrive Il Messaggero. Nell'incidente ci sono stati altri due feriti, fortunatamente in modo lieve. Le vittime erano originarie di Palestrina.

Venerdì 24 Maggio 2019, 20:12

