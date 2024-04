Incidente in Ferrari a Pasqua, identificata la seconda vittima: chi era Anna, modella 21enne

di Redazione web

Ha un nome la seconda vittima dell'incidente in Ferrari avvenuto in autostrada la mattina del giorno di Pasqua nel vercellese. A bordo del bolide che si è schiantato contro il guardrail e ha preso fuoco all'altezza di Alice Castello c'era Anna Kraevskaya. La 21enne era una modella e indossatrice ucraina residente in Svizzera. Alla guida dell'auto, il dj Hysni Qestaj, a sua volta morto nello schianto.

Ferrari, chi è la seconda vittima

Anna era nata a Odessa e viveva in Svizzera. L'ipotesi è che lei e i due avessero passato insieme anche la sera precedente all'incidente, al Jukebox Club di Sion dove Hysni Qestaj aveva suonato, per poi mettersi in viaggio verso l'Italia all'indomani.

L'incidente

All'altezza di Alice Castello sulla bretella della Torino- Aosta, lo schianto contro il guardrail provocato dall'alta velocità: la Ferrari Gtc4 bianca viaggiava a 200 chilometri orari.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA