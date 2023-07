Incidente tra due auto sull'Appia: morta donna di 50 anni, due feriti

di Redazione web

Tragico incidente con una vittima sull'Appia all'altezza di Matera, in Basilicata. Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli, una donna è morta e due sono rimaste ferite. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della situazione e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Lo schianto tra una Fiat Panda e una Mini Country

A perdere la vita è stata una donna di 50 anni, di Acerenza (Potenza), che viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme ad un uomo di 55, rimasto ferito e ricoverato in ospedale. Sull'altra auto coinvolta nello schianto - una Mini Country - c'era un 60enne rimasto lievemente ferito.

Sabato 8 Luglio 2023, 14:21

