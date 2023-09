Incidente al deposito rifiuti, operaio travolto e ucciso dal camion: la scena ripresa dalle telecamere di sorveglianza

di Paolo Barbuto

Incidente sul lavoro a Napoli. Un operaio di 66 anni, Giuseppe Cristiano, napoletano di Ponticelli, è morto investito dal camion dell'Asia in uscita dal deposito di via Galileo Ferraris.

È successo alle 4.30 di questa notte. L'operatore investito è stato subito soccorso sul posto dai colleghi, che hanno chiamato l'ambulanza che lo ha portato all'Ospedale del Mare, dove è stato operato ma è deceduto.

Il cordoglio

«Siamo profondamente tristi - spiega l'amministratore di Asia Domenico Ruggiero - e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia.

L'assessore del Comune di Napoli alla Salute e al Verde, con delega a igiene urbana, Vincenzo Santagada esprime il cordoglio dell'amministrazione comunale: «Siamo commossi - afferma - e vicini alla famiglia di Giuseppe Cristiano. E' una giornata triste nel Comune di Napoli, per i cittadini e per l'azienda Asia. La polizia ora verificherà esattamente perchè è avvenuta questa tragedia. Noi per il futuro se sarà necessario aumenteremo ancora di più il livello di sicurezza già esistente negli impianti».

