Incidente a bus migranti sulla A1, morti due autisti e 18 feriti: sbarcati a Lampedusa, lo schianto alle porte di Roma. Traffico in tilt

Un incidente stradale che ha coinvolto un pullman di migranti proveniente da Agrigento e un mezzo pesante si è verificato sull'autostrada A1 a Fiano Romano, alle porte di Roma, la notte scorsa. Nello scontro sono morti i due autisti e sono rimasti feriti 18 migranti, alcuni in modo grave.

Incidente a bus migranti in A1

Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha avuto un impatto frontale con un mezzo pesante. I due autisti, entrambi italiani, sono morti. Diciotto i migranti rimasti feriti, alcuni in gravi condizioni, che sono stati portati in più ospedali della zona. Dei rilievi si è occupata la polizia Stradale. I migranti erano sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi.

Traffico in tilt

Lunghe le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi: si sono formate lunghe code (fino a tre chilometri) che si sono allungate via via che aumentava il traffico proveniente da Sud.

Venerdì 15 Settembre 2023, 08:20

