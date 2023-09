Giorgia Meloni: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio. Vogliamo governare a lungo e aumentare le nascite»

Giorgia Meloni: «Vogliamo governare a lungo e aumentare le nascite. Combattiamo per difendere le famiglie e Dio». Sono questi i concetti chiave esposti dal premier al Budapest Demographic Summit.

«Obiettivo del nostro governo rimanere in carica per molti anni, cosa inusuale in Italia, a differenza dell'Ungheria. Il nostro governo ha come priorità assoluta il numero di nascite, il sostegno alle famiglie. Per un futuro che sia migliore del presente».

Meloni: «Draghi nell'Ue? Autorevole, può avere occhio di riguardo per l'Italia». E sui migranti: «Vanno fermati arrivi»

Giorgia Meloni: «Fango e dossieraggi su di me e la mia famiglia: Arianna penalizzata solo perché è mia sorella»